 Laura de la Fuente celebró un año junto a su polola con inéditos registros de su romance - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 10:53

Laura de la Fuente celebró un año junto a su polola con inéditos registros de su romance

La hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro mostró su amor en redes sociales con románticas fotos de su año junto a Paulina Rojas.

Publicado por CHV Noticias

Laura de la Fuente celebró su primer aniversario junto a su polola, Paulina Rojas, con una romántica publicación en sus redes sociales.

La hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente se ha dejado ver muy enamorada durante el último tiempo y acostumbra a compartir detalles de su romance con su público.

VER MÁS DE LAURA DE LA FUENTE

Para celebrar el especial día la influencer le dedicó un especial mensaje en su cuenta de Instagram con inéditos registros de su año de relación.

“El mejor año a tu lado”, escribió junto a un corazón.

Junto con eso, la joven hizo un recorrido por estos meses de relación compartiendo fotos de sus panoramas, salidas cotidianas y momentos de su popoleo.

La publicación fue celebrada por sus seguidores de las redes sociales e incluso por su padre, Cristián de la Fuente.

El actor mostró su apoyo al romance colocándole un 'me gusta' al festejo de Laura. 

El aniversario de Laura de la Fuente y su polola

Publicidad

Destacamos

Noticias

Esta semana es el pago anual del Bono Mujer Trabajadora: Consulta con RUT si recibes hasta $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

Teatro suspendió shows de Natalia Valdebenito y ella arremetió: “No hagan más el ridículo”

La suspensión de dichas funciones llega luego de que Valdebenito emitiera dichos sobre los mineros fallecidos en El Teniente; sin embargo, el teatro argumentó "razones de fuerza mayor".

24/08/2025

“Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos

La influencer y DJ Entropika conversó con Danilo21 para dar su versión de los hechos luego de que saliera a la luz el video de la pelea, indicando que Isi Glock le hizo un gesto inapropiado.

24/08/2025

“Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años

El actor dedicó un emotivo mensaje en el que refleja los últimos momentos de la vida de su madre, marcados por un complejo cuadro de salud.

24/08/2025