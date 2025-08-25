Laura de la Fuente celebró un año junto a su polola con inéditos registros de su romance - Chilevisión

La hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro mostró su amor en redes sociales con románticas fotos de su año junto a Paulina Rojas.

Laura de la Fuente celebró su primer aniversario junto a su polola, Paulina Rojas, con una romántica publicación en sus redes sociales.

La hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente se ha dejado ver muy enamorada durante el último tiempo y acostumbra a compartir detalles de su romance con su público.

Para celebrar el especial día la influencer le dedicó un especial mensaje en su cuenta de Instagram con inéditos registros de su año de relación.

“El mejor año a tu lado”, escribió junto a un corazón.

Junto con eso, la joven hizo un recorrido por estos meses de relación compartiendo fotos de sus panoramas, salidas cotidianas y momentos de su popoleo.

La publicación fue celebrada por sus seguidores de las redes sociales e incluso por su padre, Cristián de la Fuente.

El actor mostró su apoyo al romance colocándole un 'me gusta' al festejo de Laura.

El aniversario de Laura de la Fuente y su polola