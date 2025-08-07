 Cristián de la Fuente acusa a conocida actriz de supuesto caso de bullying: Destapó dos episodios - Chilevisión
07/08/2025 18:43

Cristián de la Fuente acusa a conocida actriz de supuesto caso de bullying: Destapó dos episodios

El intérprete aseguró que el hecho se produjo mientras participaba de la grabación de una teleserie.

Publicado por CHV Noticias

Cristián de la Fuente volvió al centro de la polémica luego de acusar a una conocida actriz de un supuesto episodio de bullying cuando ambos eran compañeros de trabajo.

El actor dijo presente en el último capítulo de Todo va a estar bien de Vía X y fue allí donde destapó los episodios, que habrían ocurrido aproximadamente a fines de los noventa.

Cristián de la Fuente afirmó haber sido víctima de supuesto episodio de bullying por conocida actriz

En concreto, de la Fuente apuntó contra la actriz Aline Kuppenheim de este caso, cuando ambos eran parte del reparto de Eclipse de Luna, telenovela emitida en 1997.

Según afirmó, los resultados del programa no fueron los esperados y la intérprete lo responsabilizó a él del fracaso en la pantalla chica.

"Ahí me dieron duro. La Aline también me dio duro. Porque la culpa del no éxito de la teleserie era solo yo. Me lo dijo", recordó. Así y todo, eso no habría sido el único hecho.

A continuación, Cristián de la Fuente rememoró la ocasión en que llegó al set de grabación y se topó con una desagradable sorpresa.

"Un día había una crítica de no sé quién, la recortó y la pegó en la muralla del camerino. Entonces, imagínate, tú llegas al camerino acá en la mañana y ves la crítica pegada en la muralla y pregunto: ¿Quién fue? Ah, no, que la Aline la pegó ahí", destapó.

Pese a todo, el intérprete afirmó no tener rencor ni resentimiento con Kuppenheim. Incluso, se refirió brevemente de la oportunidad en la que ambos se volvieron a topar.

"La vida nos dio la vuelta y cuando yo fui productor de Prófugos, volvimos a trabajar juntos", cerró.

Publicidad

