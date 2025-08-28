Formador de estrellas y una dura competencia: Radiografía al Le Havre, el nuevo club de Damián Pizarro - Chilevisión

Damián Pizarro cambió oficialmente de club. El delantero dejó el Udinese y pasó a préstamo por una temporada al Le Havre de Francia.

El conjunto galo anunció esta semana con bombos y platillos al chileno, esperanzados en que los pueda ayudar a revertir el mal inicio de campaña en el que acumulan dos derrotas en la Ligue 1.

Por su parte, el ex Colo Colo espera tener más rodaje que en Italia, donde solamente jugó tres encuentros en más de un año.

Lo que le espera a Damián Pizarro en el Le Havre

Les Ciel et Marine, como es apodado, es una institución que se caracteriza por ser formadora de grandes figuras internacionales.

El listado es amplio e incluye a Paul Pogba, quien fue transferido al Manchester United tras deslumbrar en las inferiores, y el argelino Riyad Mahrez que compitió mientras la institución estuvo en el ascenso.

A ellos se suman Ferland Mendy (Real Madrid) y el arquero Steve Mandanda, ganador del Mundial de Rusia 2018.

Pizarro competirá con Ally Samatta para poder ser titular, delantero de Tanzania que llegó esta temporada proveniente del Paok de Grecia.

El africano de 32 años tiene una amplia experiencia en Europa, pasando por clubes como el Genk de Bélgica, Aston Villa y el Fenerbahçe de Turquía.

¿Cuándo podría debutar Damián Pizarro con el Le Havre?

El estreno del joven de 20 años con el Le Havre podría darse el domingo 31 de agosto, día en que su nueva escuadra recibe al Niza por la fecha 3° de la Ligue 1.