El complejo momento de cuestionado ex Colo Colo: Se fue al descenso y pidió disculpas - Chilevisión

Juan Martín Lucero vive un calvario en Brasil. El argentino sufrió con la derrota 4-2 ante Botafogo que sentenció el descenso de Fortaleza.

El Gato arrancó como titular la temporada, pero perdió terreno con Adam Bareiro y Deyverson y tuvo que ver desde la banca la pérdida de categoría de su equipo.

En medio de su incierto futuro, al que se suma el de Benjamín Kuscevic, el ex jugador de Colo Colo pidió disculpas a los hinchas y reconoció que atraviesa el momento más duro de su carrera.

Las disculpas de Juan Martín Lucero tras descenso de Fortaleza

El delantero subió un extenso posteo a su Instagram, afirmando que "nos enfrentamos a un momento muy difícil, definitivamente el más duro de mi carrera".

"Nunca me imaginé vivir algo así y con humildad y responsabilidad, reconozco que no logré el ingreso individual ni las metas grupales esperadas este año. Quiero pedir disculpas al club, a su equipo y a todos los fans. Lo dimos todo y luchamos hasta el final", señaló.

El argentino de 34 años intentó dar un mensaje de aliento al indicar que "estoy convencido de que este club tiene la grandeza y la fuerza necesaria para volver pronto a la primera división. Tu historia, tu alegría y tu identidad son más fuertes que cualquier adversidad".

"Mi respeto, mi cariño y mi compromiso con este club siempre han sido y siempre serán. Hoy, como en todos los aspectos de la vida, solo podemos levantarnos de nuevo, aprender de nuestros errores y mirar hacia adelante. Este club volverá y volverá más fuerte que nunca", sentenció.

La pérdida de categoría podría implicar la salida de Lucero, quien hace algunas semanas sonó en Universidad de Chile y en Colo Colo, esto a pesar de su controvertida salida del Cacique en 2022 que implicó acciones legales.