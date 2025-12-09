Increíble: La fórmula que podría poner a la U e Independiente en otro cara a cara por la Sudamericana - Chilevisión

A meses de la tragedia ocurrida en Avellaneda, Universidad de Chile e Independiente podrían volver a enfrentarse en la Copa Sudamericana.

Los Azules y el Rojo se enfrentaron por los octavos de final de la edición 2025, la que no se pudo terminar en cancha debido a los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América en agosto pasado, con la barra del Rojo atacando a hinchas nacionales.

Si bien todavía faltan varios pasos para que se concrete, está la chance de que ambos elencos vuelvan a toparse cara a cara.

¿Qué debe ocurrir para que la U e Independiente vuelvan a jugar?

El primer paso que se tiene que dar es que el elenco argentino clasifique al torneo internacional. Para eso, debe esperar que Racing derrote a Estudiantes de La Plata en la gran final del Torneo de Clausura.

Dicha situación liberaría un cupo en la tabla anual del campeonato trasandino, permitiéndole al Rojo acceder al certamen.

A partir de eso, le pondría tarea al Romántico Viajero que accedió a la fase previa en la que se medirá a Cobresal, Palestino o Audax Italiano en una llave a partido único.

Si el cuadro laico gana dicho compromiso, clasificará a la zona de grupos y será el turno del azar el que determinará si llegan a encontrarse.

Por ahora, son son varios los pasos que tienen que darse para una cruce que sería de alta tensión, donde los choques se jugarían sin público debido a que los dos clubes siguen cumpliendo sanciones de parte de la Conmebol.

En caso de toparse en la edición 2026 de la Copa Sudamericana, los cotejos se disputarían entre abril y mayo del 2026.