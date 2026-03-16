¿Sin rodaje al Mundial 2026? El dolor de cabeza que provocó a Argentina cancelación de la Finalissima - Chilevisión

Tras varios días de especulaciones, la UEFA confirmó este domingo la cancelación de la Finalissima que iban a disputar Argentina y España.

El choque que iba a poner cara a cara al campeón de la Copa América con el de la Eurocopa no se disputará, luego de que las federaciones no se pusieran de acuerdo por la sede y la fecha.

Esta situación generó un tremendo dolor de cabeza en La Albiceleste, quienes acusaron a sus pares europeos de querer imponer el Estadio Santiago Bernabéu como recinto por las complicaciones de jugarla en Qatar, algo con lo que no estuvieron de acuerdo.

Cancelación de la Finalissima causa problemas en Argentina

La decisión de no disputar el duelo provocó inconvenientes a nivel económico y deportivo en los trasandinos, quienes lo tomaban como una preparación para el Mundial 2026.

De hecho, la cancelación dejó a Argentina sin la chance de disputar encuentros en la fecha FIFA de fines de marzo, aspecto que buscan resolver a contrarreloj con la ayuda de la Conmebol.

De acuerdo a la prensa local, la única opción que surge es entrenar una semana y realizar un amistoso frente a la Selección Sub 20, el que se tomaría despedida para la cita planetaria.

Otro aspecto importante es que será la primera vez que Argentina llegue a un Mundial sin chocar contra una escuadra europea, teniendo en cuenta que se enfrentó solamente a equipos de menor calidad luego de ganar Qatar 2022.

Esto genera incertidumbre por el rodaje que sumará el plantel de cara al certamen de Estados Unidos, México y Canadá, donde forman parte del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.