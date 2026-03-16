Murió Marcelo Araujo, histórico relator del fútbol argentino que dejó recordadas frases - Chilevisión

Este lunes 16 de marzo se confirmó el fallecimiento de Marcelo Araujo, histórico relator que marcó una época en el fútbol argentino.

El periodista deportivo falleció a los 78 años producto de complicaciones de una neumonía, perdiendo la vida en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

La noticia fue dada a conocer por su colega y amigo, Fernando Pacini, quien lo comunicó en radio La Red con autorización de su familia.

Marcelo Araujo, el icónico relator del fútbol argentino

Araujo, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, fue un ínoco del fútbol trasandino al liderar el programa Fútbol de Primera entre 1989 y 2004.

El relator armó dupla con Enrique Macaya Márquez, uno de los comentaristas más respetados al otro lado de la cordillera con el que narró los Superclásicos y las grandes finales.

En ese periodo, el narrador lanzó recordadas frases al gritar los goles, mencionando, por ejemplo, el segundo nombre de los autores de los tantos.

Su época más dorada coincidió con Marcelo Salas en River Plate, a quien catalogó como "Fenómeno" tras un espectacular disparo contra Atlético Nacional de Colombia por la Supercopa en 1997.

Semanas más tarde, el relator estuvo en la cancha en el doblete que el Matador le marcó a Sao Paulo por la final del certamen.

"Señoras y señores, el chileno, grande chileno, golazo chileno. Gol", dijo en el segundo tanto, el que llegó a quedar en el Museo del cuadro Millonario.

A esto hay que sumar el icónico: "Salas y River campeón. Salas y River campeón. River campeón", que hizo el delantero nacional por un gol a Vélez Sarsfield en 1996.

Su deceso ha causado conmoción en los hinchas, donde muchos han lanzado videos recordando sus emblemáticos comentarios.