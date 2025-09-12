Marcelo Salas alzó la voz y aclaró qué pasó con su relación: “Te confirmo que...” - Chilevisión

Tras una ola de rumores, el ex futbolista chileno Marcelo Salas alzó la voz y aclaró en qué quedó su relación con María José Soler.

Hace algunos días comenzaron las especulaciones de que el romance del Matador con la abogada había finalizado, apuntando a que estarían separadas desde hace varias semanas.

De hecho, Cecilia Gutiérrez indicó en su podcast "Bombastic" el vínculo terminó. "Me dijeron que se aburrió, se aburrió de su forma de ser, ellos estaban viviendo juntos", comentó.

Marcelo Salas confirma su quiebre con María José Soler

Consultado por esta situación, Salas ratificó al programa Qué te lo digo de Zona Latina el quiebre con la joven de 34 años.

"Todo bien gracias. Por respeto a la relación que tuvimos no haré comentarios de detalles. Sólo te confirmo que no estamos juntos hace unas semanas. Saludos", señaló vía mensaje al espacio.

El amor del ex delantero y Soler aparentemente comenzó a principios del 2025, donde fueron vistos paseando por la Región de Valparaíso y por Punta del Este, Uruguay.

Tras el fin del vínculo, se ha especulado con que la abogada se fue a la casa de una amiga.