“Se aburrió”: Revelan que pareja 16 años menor que Marcelo Salas decidió terminar la relación - Chilevisión

10/09/2025 11:37

“Se aburrió”: Revelan que pareja 16 años menor que Marcelo Salas decidió terminar la relación

La periodista Cecilia Gutiérrez señaló que la abogada decidió poner fin a la relación, la cual se conoció públicamente en el verano de este año. 

Cecilia Gutiérrez y a través de su podcast Bombastic reveló una nueva ruptura amorosa, se trata de Marcelo Salas y María José Soler. 

En el programa la periodista señaló que fue la abogada, 16 años menor que el "Matador", quién decidió poner fin a la relación, la cual se conoció públicamente en el verano de este año. 

"Me dijeron María José Soler terminó la relación con Marcelo Salas hace aproximadamente dos semanas. Me dijeron que se aburrió, se aburrió de su forma de ser, ellos estaban viviendo juntos", indicó Gutiérrez. 

Marcelo Salas y María José Soler

A mediados de enero se comenzó a rumorear que el "Matador" tenía nueva pareja luego de que fuera visto junto a una mujer tanto en Punta del Este, Uruguay, como en Cachagua. 

De hecho, en aquel momento se armó una pequeña polémica entre Salas y Mauricio Pinilla luego de que el exgoleador de River Plate subiera una historia con foto de Pinilla y lo acusara de tener códigos, supuestamente por haber filtrado su relación. 

Publicidad

