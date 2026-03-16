 Perdieron la paciencia: La reacción de los hinchas de River al escuchar nombre de Paulo Díaz - Chilevisión
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Perdieron la paciencia: La reacción de los hinchas de River al escuchar nombre de Paulo Díaz

Los fanáticos del Millonario no perdonaron al chileno al escuchar su nombre en el partido contra Sarmiento por la liga local.

Lunes 16 de marzo de 2026 | 09:33

Paulo Díaz sigue viviendo un momento complicado en Argentina. A los pocos minutos que ha sumado este año se sumó la furiosa reacción de los hinchas de River al escuchar su nombre.

El chileno fue suplente e ingresó en la recta final de la victorai 2-0 de su equipo ante Sarmiento este domingo, reemplazando a Lucas Martínez Quarta.

Previo al encuentro, los fanáticos del Millonario volvieron a demostrar su descontento con el defensor al abuchearlo cuando fue mencionado por la voz del Estadio Monumental.

Además del zaguero, el colombiano Kevin Castaño y el delantero Maximiliano Salas también sufrieron con la reprobación del público.

A lo largo de este año, Díaz solamente ha jugado solamente cinco partidos en lo que va del año, de los cuales fue titular en dos.

La situación se ha mantenido con la llegada del entrenador Eduardo Coudet, quien decidió mantener como defensas al mencionado Martínez Quarta y a Lautaro Rivero.

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