Cancelan la Finalissima 2026: Selecciones de Argentina y España no llegaron a acuerdo sobre nueva sede - Chilevisión

La Finalissima 2026 fue oficialmente cancelada, por lo que el esperado enfrentamiento entre la Selección de Argentina y la de España no se disputará, según confirmó la UEFAa través de un comunicado.

El partido estaba programado para el 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail Stadium, en Lusail, pero la situación geopolítica en Medio Oriente obligó a suspender el evento deportivo.

Ante este escenario, la UEFA evaluó distintas alternativas para salvar el encuentro, como trasladarlo al Estadio Santiago Bernabéu, entre otras opciones. Sin embargo, no se logró un acuerdo con las federaciones involucradas.

La Asociación del Fútbol Argentino incluso propuso disputar el partido después del Copa Mundial de la FIFA 2026, pero España no tenía fechas disponibles en su calendario internacional.

De esta forma, la edición 2026 del torneo, que enfrentaría al campeón de la UEFA Euro 2024 con el ganador de la Copa América 2024, quedó definitivamente cancelada, frustrando uno de los partidos más esperados del calendario internacional.