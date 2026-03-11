Irán renunciaría a jugar el Mundial tras escalada del conflicto: Esto es lo que se sabe - Chilevisión

Sigue la incertidumbre por la presencia de Irán en el Mundial 2026, esto por el conflicto que vive el país con Israel y Estados Unidos.

Ahora, el ministro de Deportes local, Ahmad Donyamali, aseguró que su selección no está en "condiciones" de disputar la cita planetaria que comienza en junio.

De acuerdo a declaraciones consignadas por la Agencia EFE, el titular de la cartera arremetió contra el presidente Donald Trump por sus medidas, señalando que disputarían el certamen que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

"Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo", comentó en primera instancia.

El secretario de Estado señaló que se han tomado "medidas maliciosas contra Irán", insistiendo en que "no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera".

Los rivales de Irán en el Mundial 2026

El debut del conjunto asiático en el Mundial está fijado para el lunes 15 de junio, día en que se mide a Nueva Zelanda por el Grupo G.

La zona está completada por Bélgica y Egipto, último escollo con el que en principio jugaría el 26 de junio.