Escándalo en Bolivia: Hermano de Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam tras desaire en nómina - Chilevisión

Un verdadero escándalo se ha generado en Bolivia tras la no convocatoria de Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de La Verde que no fue convocado para el repechaje de cara al Mundial 2026.

El delantero de 38 años salió del retiro buscando ser considerado en el cotejo contra Surinam, pero el entrenador Óscar Villegas optó por no incluirlo en la lista.

Esta situación provocó molestia en el círculo íntimo del atacante, principalmente en su hermano que lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales.

La furia del hermano de Marcelo Moreno Martins

En una historia de Instagram, Marlon Moreno Martins escribió: "Vamos Surinam", dándole todo su apoyo al rival de su selección en el repechaje.

El posteo generó una ola de reacciones de los hinchas, provocando un debate sobre si el actual jugador de Oriente Petrolero debía estar en la nómina.

Para poder clasificar al Mundial 2026, Bolivia tiene que vencer a la escuadra perteneciente a la Concacaf y posteriormente a Irak.

El primer compromiso está fijado para el jueves 26 de marzo, donde se espera una importante cantidad de fanáticos de La Verde.

Mira el posteo acá