Qué podría ocurrir en el Mundial 2026 con la renuncia de Irán: Los posibles escenarios - Chilevisión

Irán desistiría de participar en el Mundial 2026, situación que se daría a raíz del conflicto que el país vive con Estados Unidos e Israel.

Transcurridos varios días de bombardeos en diferentes zonas, Ahmad Donyamali, ministro de Deportes local, aseguró que "no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo"".

"No tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera", afirmó el titular de cartera, lanzando fuertes comentarios contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Qué consecuencias traería la no participación de Irán en el Mundial?

De acuerdo al reglamento de la FIFA, las selecciones que no participen del Mundial luego de haber clasificado recibirán una importante multa económica.

La sanción monetaria puede escalar si la retirada es 30 días antes de que arranque el torneo, llegando a más de 570 millones de pesos chilenos.

En su artículo 6°, el organismo estipula que, en caso de no ir a la certamen internacional, "se les exigirá que reembolsen todos los fondos recibidos de la FIFA para la preparación de su selección, así como los pagos de contribuciones relacionadas con la competición que hayan recibido de la FIFA".

A esto se suman posibles castigos deportivos. El más grave sería la exclusión de las próximas competencias organizadas por la FIFA.

¿Puede alguna selección reemplazar a Irán?

Respecto a si otra selección puede reemplazar a Irán, el mismo artículo señala que "El Consejo de la FIFA o la comisión correspondiente podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra".

Un aspecto importante es que todo apuntaría a que el posible reemplazante sea de la misma Confederación, en este caso de Asia.

El principal motivo es para mantener los cupos (8,5 plazas) que se acordó una vez iniciadas las Eliminatorias, lo que descartaría a alguna escuadra de otro continente.

Cabe recordar que la selección asiática forma parte del Grupo G junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, debutando en principio el 15 de junio frente a los oceánicos.

Los otros representantes de Asia en el Mundial son: Arabia Saudita, Qatar, Australia, Japón, Corea del Sur, Uzbekistán y Jordania, además de Irak que jugará el repechaje.