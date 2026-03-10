Estaban en un “hotel-prisión”: Video muestra detalles del escape de futbolistas iraníes en Australia - Chilevisión

Nuevos antecedentes se revelaron sobre el asilo entregado por Australia a cinco futbolistas de la Selección Femenina de Irán, quienes estaban en el país para disputar la Copa Asia.

Las jugadoras solicitaron ayuda al generar ruido en su país, luego de no contar el himno nacional en uno de los cotejos en oposición al régimen.

La situación se dio en medio del conflicto con Israel y Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump solicitó de manera pública a a la nación oceánica el colaborar con las deportistas.

Revelan imágenes del escape de futbolistas iraníes

Tras ser recibidas por el ministro del Interior de Australia, Tony Burke, este martes se dieron a conocer detalles del caso.

De acuerdo al medio local 10 News+, las futbolistas estaban en un "hotel-prisión" que contaba con seguridad enviados por Irán para evitar "fugas".

Estos guardias notaron que las cinco atletas escaparon por el estacionamiento del recinto, corriendo de forma desesperada para intentar detenerlas.

Sin embargo, el plan contaba con una puerta final que no pudieron abrir, siendo recibidas horas después por autoridades locales que les otorgaron el ansiado asilo.

Burke confirmó que hubo participación de la Policía Federal local, afirmando que "respeta" el hecho de que no todas las deportistas pidan su colaboración.

"No todas las jugadoras decidirán aceptar la oportunidad que Australia les ofrece. Lo importante es que tengan la mayor capacidad posible para decidir sobre su propio futuro", comentó el secretario de Estado.