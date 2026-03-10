Lo frenaron a tiempo: Revelan video de Iván Román intentando meterse en pelea de Mineiro vs Cruzeiro - Chilevisión

El chileno, que se perdió el partido, fue captado saltando una valla de protección para ir directamente hacia la gresca, siendo contenido por el personal de seguridad.
La impactante pelea entre jugadores y cuerpos técnicos de Atlético Mineiro y Cruzeiro sigue dando que hablar. Ahora, se reveló un video de Iván Román intentando meterse en la riña.
El chileno no fue considerado para la final por el Campeonato Mineiro, por lo que tuvo que ver el encuentro y el altercado desde las tribunas.
Al notar que la situación escaló, el joven de 19 años quiso entrar a la cancha de una manera muy acelerada.
Acompañado del volante Patrick, las imágenes captaron al ex zaguero de Palestino tratando de saltar unas vallas de protección.
Sin embargo, un guardia logró contener al nacional que llegó a forcejear por algunos segundos, aunque la situación no pasó a mayores.
La monumental pelea dejó un increíble saldo de 23 expulsados, quienes recibirían una fuerte sanción de parte de la federación local.
Pese al tenso momento, el Cruzeiro sigue burlándose de su clásico rival al imponerse en la final del Campeonato Mineiro, realizando diferentes publicaciones en sus redes sociales.
O IVAN ROMAN E O PATRICK (jogadores do Atlético Mineiro que estavam fora dos relacionados) TENTARAM INVADIR O GRAMADO NO MOMENTO DA BRIGA— DataFut (@DataFutebol) March 9, 2026
🎥 @itatiaiaesporte https://t.co/2Aa9sioATF