Newcastle vs Barcelona: A qué hora juegan HOY partido por Champions League - Chilevisión

Newcastle y Barcelona juegan este martes un tremendo partido por la Champions League, chocando por la ida de los octavos de final.

Los Catalanes asoman como favorito en la llave que se disputa en Inglaterra, apostando a dar el primer golpe en condición de visitante.

Pese a esto, Las Urracas sueñan con realizar una gran presentación y dar el batacazo de la mano de Sandro Tonali, Anthony Elanga y Anthony Gordon, sus principales figuras.

A qué hora juegan Newcastle y Barcelona por la Champions League

El partido entre Newcastle y Barcelona inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 10 de marzo.

El choque se disputa en el Estadio St. James Park, recinto en el que se esperan más de 50 mil hinchas alentando a los británicos.

Dónde ver EN VIVO el partido de Newcastle vs Barcelona

El compromiso de los dirigidos por Eddie Howe contra los españoles, válido por la ida de los octavos de final de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este encuentro de manera online en su Plan Premium, a la que tienes que entrar con tu usuario y clave.