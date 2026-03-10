Todo esto por nada: Moreno Martins quedó fuera de la nómina de Bolivia para el repechaje - Chilevisión

Golpazo a Marcelo Moreno Martins. El histórico delantero finalmente no fue considerado y quedó fuera de la nómina de Bolivia para el repechaje de cara al Mundial 2026.

La Verde buscará una épica clasificación a la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá, aunque lo hará sin su máximo goleador.

Pese a que salió del retiro y hacer público su interés de estar en los duelos internacionales, el entrenador Óscar Villegas no lo consideró de cara al crucial momento.

Bolivia ignora a Marcelo Moreno Martins de cara al repechaje

El delantero de 38 años fichó en febrero por Oriente Petrolero de su país, apostando a retormar el ritmo profesional y llamar la atención del estratega local.

Sin embargo, el adiestrador optó por Fernando Nava, Moisés Paniagua y Enzo Monteiro como los atacantes de cara al choque con Surinam.

En caso de superar a este rival el próximo 26 de marzo, Bolivia se medirá a Irak cinco días después para definir su acceso al Mundial 2026.

Respecto a la nómina, se destaca la presencia de Miguel Terceros, volante del Santos, Ervin Vaca (Bolívar) y Ramiro Vaca (Wydad Casablanca de Marruecos).