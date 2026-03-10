Todo esto por nada: Moreno Martins quedó fuera de la nómina de Bolivia para el repechaje - Chilevisión

Óscar Villegas, entrenador de La Verde, finalmente no consideró al goleador histórico en la búsqueda de la clasificación al Mundial 2026.
Martes 10 de marzo de 2026 | 09:22
Golpazo a Marcelo Moreno Martins. El histórico delantero finalmente no fue considerado y quedó fuera de la nómina de Bolivia para el repechaje de cara al Mundial 2026.
La Verde buscará una épica clasificación a la cita planetaria de Estados Unidos, México y Canadá, aunque lo hará sin su máximo goleador.
Pese a que salió del retiro y hacer público su interés de estar en los duelos internacionales, el entrenador Óscar Villegas no lo consideró de cara al crucial momento.
El delantero de 38 años fichó en febrero por Oriente Petrolero de su país, apostando a retormar el ritmo profesional y llamar la atención del estratega local.
Sin embargo, el adiestrador optó por Fernando Nava, Moisés Paniagua y Enzo Monteiro como los atacantes de cara al choque con Surinam.
En caso de superar a este rival el próximo 26 de marzo, Bolivia se medirá a Irak cinco días después para definir su acceso al Mundial 2026.
Respecto a la nómina, se destaca la presencia de Miguel Terceros, volante del Santos, Ervin Vaca (Bolívar) y Ramiro Vaca (Wydad Casablanca de Marruecos).