Nuevo escándalo en Independiente: Futbolista genera polémica tras fotos con alcohol y billetes - Chilevisión

Un nuevo escándalo remece a Independiente. En esta ocasión, el que está en el centro de polémica es el delantero Matías Abaldo.

El uruguayo se vio involucrado en una controvertida situación en Argentina tras la difusión de unas fotos de un reconocido cantante, donde se vio junto a alcohol, billetes y marihuana.

Las imágenes fueron compartidas por el artista "El Menor", muy cercano al atacante que no escondió los detalles de una fiesta en la que ambos participaron.

El caso generó la furia de los hinchas del Rojo, cuadro en el que militan los chilenos Felipe Loyola, Luciano Cabral, Pablo Galdames y Lautaro Millán y que atraviesa importante crisis con 15 partidos sin poder ganar.

A esto hay que agregar la descalificación de la Copa Sudamericana por los incidentes ante Universidad de Chile a mediados de agosto.

Las disculpas de Matías Abaldo tras polémicas imágenes

Ante la lluvia de críticas, Abaldo se disculpó este lunes por lo ocurrido y explicó lo sucedido con las polémicas fotos.

"Soy amigo de El Menor y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional", señaló.

El ariete de 21 años, que llegó a Independiente a mediados de este 2025, no se quedó ahí y continuó: "Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo".

"Sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera", sentenció.