La tristeza de Marcelo Salas por fallecimiento de Marcelo Araujo: Publicó emotivo mensaje - Chilevisión

Marcelo Salas no quedó indiferente al fallecimiento de Marcelo Araujo, histórico relator argentino que murió este lunes a los 78 años.

El narrador, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, fue uno de los más emblemáticos del fútbol trasandino en la década de los 90.

Ese periodo coincidió con el gran rendimiento del Matador en River Plate, marcando huella por las recordadas frases que mencionaba en los goles del chileno.

La sentida despedida de Marcelo Salas a Marcelo Araujo

En una historia de Instagram, el ex delantero nacional se despidió de Araujo subiendo una foto sentado en un programa de televisión local.

"Descansa en paz, querido Marcelo. Gracias por tan lindos relatos y recuerdos imborrables", escribió el otrora goleador Millonario.

Durante su primer ciclo en River, el relator dejó comentarios imborrables como el gol que le marcó el Matador a Vélez Sarsfielda fines de 1996.

"Salas y River campeón. Salas y River campeón. River campeón", señaló tras un tanto en el que ex Universidad de Chile eludió al arquero y desató la locura en el Estadio Monumental al conseguir un nuevo título local.

Un año más tarde, Araujo narró el doblete de Salas a Sao Paulo por la final de la Supercopa, señalando en esta oportunidad: "Señoras y señores, el chileno, el chileno, grande chileno, golazo chileno. Gol".

El deceso del periodista se produjo por complicaciones de salud derivadas de una neumonía, situación que lo mantuvo alejado de las comunicaciones en los últimos años.