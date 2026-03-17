Manchester City vs Real Madrid: Hora y dónde ver EN VIVO revancha por Champions League - Chilevisión

Manchester City recibe al Real Madrid en otro partido que paraliza al mundo, apostado este martes a dar vuelta la llave de octavos de final de la Champions League.

Los ingleses tienen la dura misión de remontar el 3-0 de la ida, donde el Merengue fue muy superior y se impuso gracias a un triplete de Federico Valverde.

Pese a la amplia diferencia de goles, el elenco de Pep Guardiola sueña con vencer a los españoles y clasificar a la ronda de los ocho mejores del torneo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Manchester City ante el Real Madrid?

El partido del Manchester City ante el Real Madrid, válido por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, el gran duelo será emitido de manera online por la plataforma de streaming Disney +, para la cual hay que estar suscrito al Plan Premium.

Hora del partido entre Manchester City y Real Madrid por la Champions League

El compromiso de los británicos contra el cuadro español inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 17 de marzo.

El escenario en esta ocasión es el Etihad Stadium de Manchester, mientras que el árbitro designado fue el francés Clemente Turpin.