El día que Alexis Sánchez tuvo conmovedor gesto con Federico Valverde, la gran figura del Real Madrid - Chilevisión

Federico Valverde es el hombre del momento. El uruguayo se lució en la Champions League al marcar un triplete en la victoria 3-0 del Real Madrid sobre el Manchester City.

Pajarito tuvo una jornada soñada, convirtiéndose en el segundo mediocampista en la historia del Merengue en anotar un hat-trick en el tradicional torneo, logro que hasta este miércoles le pertenecía a José Martínez, más conocido como "Pirri".

Previo a su consagración en La Casa Blanca, el volante realizó una prueba en el Arsenal en la que se topó con Alexis Sánchez, de quien está eternamente agradecido.

El gesto de Alexis Sánchez con Federico Valverde

Todo se dio el 2015, año en que Valverde entrenó unos días con los Gunners a sus 17 años, apostando a dar el esperado salto a Europa.

En los entrenamientos coincidió con Maravilla, figura indiscutida del club que fue un guía en el periodo en el que el oriundo de Montevideo estuvo en Londres.

La historia la dio a conocer el propio Valverde el 2023, días antes de un partido entre Uruguay y Chile por las Eliminatorias.

"Muy pocas veces lo dije, pero siempre lo agradecí. Yo, una vez cuando fui a entrenar al Arsenal de Inglaterra, estaba Alexis Sánchez y fue uno de los pocos compañeros que se acercaron a ayudarme, también por hablar español", comentó en conferencia de prensa.

El charrúa no se quedó ahí y recalcó que el tocopillano estuvo cuando él era solamente un joven. "Ha estado ahí para ayudarme. Entonces, siempre le voy a estar agradecido".

Adicionalmente, el uruguayo destacó las cualidades de Sánchez y aseguró que es "un futbolista increíble. Es un jugador espectacular".