 Chance desaprovechada: Betis sufre amarga derrota ante el Panathinaikos por la Europa League - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Chance desaprovechada: Betis sufre amarga derrota ante el Panathinaikos por la Europa League

Por la ida de los octavos de final, los dirigidos por Manuel Pellegrini no concretaron sus opciones y cayeron en Grecia.

Jueves 12 de marzo de 2026 | 16:41

Real Betis sufrió una amarga derrota por la ida de los octavos de final de la Europa League, cayendo 1-0  este jueves ante el Panathinaikos.

Pese a jugar en condición de visitante, el elenco de Manuel Pellegrini dominó el partido y pudo llevarse algo más de tierras helénicas.

Sin embargo, los Heliopolitanos no estuvieron finos a la hora de aproximarse al arco, lo que deja un sabor bastante amargo de cara a la revancha.

El único gol del encuentro lo marcó el argentino Vicente Taborda de penal a los 88 minutos, cobrado a instancias del VAR y que marcó la expulsión del defensa Diego Llorente.

Anteriormente, los locales sufrieron con la tarjeta roja a Anass Zaroury, jugando cerca de 25' con un hombre menos.

De esta forma, el cuadro español está obligado a remontar en casa frente a los dirigidos por Rafa Benítez, histórico entrenador hispano que dirigió al Liverpool y Real Madrid, entre otros.

¿Cuándo se juega la revancha entre el Panathinaikos y el Betis?

El duelo de vuelta está fijado para el jueves 19 de marzo a las 17:00 horas de Chile, disputándose en el Estadio La Cartuja.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

El día que Alexis Sánchez tuvo conmovedor gesto con Federico Valverde, la gran figura del Real Madrid

Panathinaikos vs Betis: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Europa League

Cantando el himno: El efusivo festejo de Iván Zamorano por goleada del Real Madrid al Manchester City

Real Madrid vs Manchester City: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Champions League
Publicidad
Publicidad