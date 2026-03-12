Chance desaprovechada: Betis sufre amarga derrota ante el Panathinaikos por la Europa League - Chilevisión

Real Betis sufrió una amarga derrota por la ida de los octavos de final de la Europa League, cayendo 1-0 este jueves ante el Panathinaikos.

Pese a jugar en condición de visitante, el elenco de Manuel Pellegrini dominó el partido y pudo llevarse algo más de tierras helénicas.

Sin embargo, los Heliopolitanos no estuvieron finos a la hora de aproximarse al arco, lo que deja un sabor bastante amargo de cara a la revancha.

El único gol del encuentro lo marcó el argentino Vicente Taborda de penal a los 88 minutos, cobrado a instancias del VAR y que marcó la expulsión del defensa Diego Llorente.

Anteriormente, los locales sufrieron con la tarjeta roja a Anass Zaroury, jugando cerca de 25' con un hombre menos.

De esta forma, el cuadro español está obligado a remontar en casa frente a los dirigidos por Rafa Benítez, histórico entrenador hispano que dirigió al Liverpool y Real Madrid, entre otros.

¿Cuándo se juega la revancha entre el Panathinaikos y el Betis?

El duelo de vuelta está fijado para el jueves 19 de marzo a las 17:00 horas de Chile, disputándose en el Estadio La Cartuja.