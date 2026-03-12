Panathinaikos vs Betis: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Europa League - Chilevisión

Real Betis sigue su camino en la Europa League y este jueves tiene un partido crucial, enfrentando al Panathinaikos por la ida de los octavos de final.

El conjunto de Manuel Pellegrini viene de una destacada actuación en la fase de liga, quedando en el cuarto lugar de la tabla general con cinco victorias en ocho encuentros.

Por el otro lado están los griegos, quienes cuentan con figuras importantes como el italiano Davide Calabria y el argentino Vicente Taborda.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Panathinaikos vs Betis?

El partido del Panathinaikos ante el Betis, válido por la ida de octavos de final de la Europa League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + emitirá este esperado encuentro de forma online. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Panathinaikos y Betis por la Europa League

El compromiso del Trebol contra el cuadro español inicia a las 14:45 horas de Chile de este jueves 12 de marzo.

El escenario en esta ocasión es el mítico Estadio Olímpico de Atenas, donde se esperan más de 65 mil hinchas.