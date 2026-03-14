Real Madrid se hace fuerte de local y golea al Elche con Cepeda de titular - Chilevisión

El Elche CF de Lucas Cepeda y Matías Dituro sufrió una dura derrota por 4-1 frente al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, en duelo válido por la fecha 28 de LaLiga.

El conjunto merengue impuso su jerarquía en casa y terminó resolviendo el partido con claridad y seguridad frente al elenco de los chilenos que fueron desde el arranque e intentaron competir, pero sin lograr incomodar al elenco madrileño.

Con esta derrota, el equipo dirigido por Eder Sarabia se complica en la parte baja de la tabla y continúa sin celebrar triunfos en 2026.

De cara a las próximas fechas, el panorama se mantiene apretado en la lucha por evitar el descenso, por lo que ganar se vuelve clave para el conjunto franjiverde.

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En la primera mitad, el partido se caracterizó por tener poco ritmo. El Elche manejó el balón durante varios minutos, pero sin profundidad.

El duelo tuvo un momento de preocupación a los 18 minutos, cuando Buba Sangaré y Eduardo Camavinga chocaron cabezas y obligó a que el jugador del Elche tuviera que salir del campo de juego.

Cuando parecía que los equipos se iban al descanso sin goles, el Real Madrid golpeó en el cierre. A los 39’, tras un tiro libre de Federico Valverde, el balón quedó suelto en el área y Antonio Rüdiger aprovechó para abrir el marcador ante Dituro.

A los 44’, el propio Valverde recibió en la frontal del área tras un pase de Fran García y sacó un potente derechazo que se clavó en el ángulo para el 2-0 antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, el equipo madrileño mantuvo el control y amplió su ventaja a los 65’.

El Elche logró descontar cerca del final con un autogol de Manuel Ángel, que puso el 3-1 y acortó parcialmente el marcador. Sin embargo, en los últimos instantes apareció Arda Güler para sellar el 4-1 definitivo en el Bernabéu.