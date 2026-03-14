Real Madrid vs Elche: Dónde ver en vivo y online partido de Lucas Cepeda en Liga España - Chilevisión

Real Madrid recibe al Elche de Lucas Cepeda en un nuevo partido por la liga española, cuadros que se enfrentan este sábado por la fecha 28°.

El Merengue llega muy motivado al encuentro luego de la enorme victoria conseguida en la Champions League, donde vencieron al Manchester City con un triplete de Federico Valverde.

Por el otro lado, el conjunto del ex Colo Colo atraviesa un complejo momento en el que no ha podido ganar este año, apostando a sumar puntos que le permitan escapar de la zona de descenso.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Real Madrid vs Elche?

El partido del Real Madrid ante el Elche, válido por la fecha 28° de la liga española, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Adicionalmente, la plataforma de streaming DGO emitirá el crucial choque de manera online. Para poder verlo, tienes que entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Real Madrid y Elche por la liga española

El compromiso de La Casa Blanca contra los Ilicitanos inicia a las 17:00 horas de Chile de este sábado 14 de marzo.

La sede para este cotejo es el Estadio Santiago Bernabéu, donde se esperan cerca de 80 mil hinchas.