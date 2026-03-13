Alexis Sánchez va contra su viejo amor: Cómo le ha ido a Maravilla enfrentando al Barcelona - Chilevisión

Alexis Sánchez tiene uno de los desafíos más complejos de esta temporada. Junto al Sevilla, el tocopillano visitará nada menos que al Barcelona por una nueva fecha de LaLiga.

Los Catalanes asoman como favoritos ante el cuadro de Maravilla y de Gabriel Suazo, quienes esperan sumar puntos para seguir alejándose en la zona baja en la tabla de posiciones.

El partido marcará un nuevo cruce del delantero chileno frente a su ex club, al que se ha topado en varias oportunidades con diferentes camisetas.

El historial de Alexis Sánchez ante el Barcelona

A lo largo de su carrera, el goleador histórico de La Roja se enfrentó en cinco ocasiones a Los Culés, todas ellas se dieron posteriores a su salida el 2014.

La primera vez fue en febrero del 2016, defendiendo al Arsenal por la ida de octavos de final de la Champions League en la que los Gunners perdieron 2-0 en Londres.

Desde entonces, Sánchez se midió cinco veces al Barcelona en los que consiguió una victoria y cuatro caídas, esto solamente si se tiene en cuenta las veces que estuvo en cancha.

Estos cotejos fueron dos con el elenco inglés, uno con el Manchester United, uno con el Inter de Milán y uno con su actual institución.

El único gol que le convirtió al Blaugrana fue el 5 de octubre pasado justamente con el Sevilla, marcando de penal en el triunfo 4-1 del Nervionense por la primera rueda de la liga española.

Cabe recordar que Alexis estuvo en Los Catalanes entre 2011 y 2014, etapa en la que jugó 142 cotejos, marcó 47 tantos y ganó seis títulos.

¿Cuándo juegan Barcelona y Sevilla por la liga española?

El partido entre Barcelona y Sevilla está programado para este domingo 15 de marzo, comenzando a las 12:15 horas de Chile.