A horas de enfrentar al Real Madrid: La decisión de Pep Guardiola que dejó a todos en blanco - Chilevisión

Pep Guardiola no para de sorprender. A solamente un día de enfrentar al Real Madrid por la revancha de los octavos de final de la Champions, el entrenador del Manchester City decidió darle día libre al plantel.

En concreto, los jugadores del cuadro inglés no entrenarán este lunes con miras al crucial partido que define gran parte de su temporada.

La decisión fue dada a conocer esta mañana, lo que llama la atención teniendo en cuenta que deben remontar el 3-0 en contra de la ida de la semana pasada.

Con esto, los futbolistas sumarán un día de descansa luego de jornadas agitadas, donde vienen de igualar 1-1 el sábado contra el West Ham por la Premier League.

Consultado por el choque contra el Merengue, Guardiola lanzó una curiosa reflexión en la que señaló: "Sólo estamos jugando un partido de octavos, muchas cosas pueden suceder".

"No tengo un plan específico, solo lo vamos a intentar. Después de tantos años no me tienen que creer, ya saben la fe que hay que tener. No somos el mismo equipo que hace muchos años, pero es una oportunidad maravillosa", señaló.

¿Cuándo juegan Manchester City y Real Madrid?

El partido del Manchester City ante el Real Madrid está programado para este martes 17 de marzo, comenzando a las 17:00 horas de Chile.

La revancha por los octavos de final de la Champions League se disputará en el Etihad Stadium.