“Puede estar”: La condición que Carlo Ancelotti le colocó a Neymar para ser llamado al Mundial 2026 - Chilevisión

La presencia de Neymar en el Mundial 2026 corre serio peligro. El delantero nuevamente no fue considerado por el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti.

El estratega italiano decidió no convocar al ariete del Santos con miras a los amistosos contra Francia y Croacia, los que se disputarán a fines de marzo.

El ex DT del Real Madrid explicó que está atento por la situación del ídolo local, colocando como condición que esté en plenitud física para ser considerado.

"Neymar con el balón está muy bien, pero tiene que mejorar porque, para mí, no está al 100 % de sus posibilidades", señaló Carletto.

De hecho, Ancelotti recalcó que atacante de 34 años "puede estar en el Mundial de 2026 si está al 100 % de su condición física. Si lo está, será llamado. No lo he llamado porque no lo está y yo lo necesito al 100 %".

La respuesta de Neymar tras no ser convocado en Brasil

Luego de ser descartado en la nómina de los Pentacampeones, Neymar no ocultó su frustración y dejó un contundente mensaje.

El jugador del Santos alzó la voz y señaló: "Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado".

Tras participar en un encuentro de la Kings League, el ex Barcelona sostuvo a MadHouseTV que "la concentración sigue siendo la misma día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido".

El último compromiso de Ney con la Selección Brasileña fue el 17 de octubre del 2023, día en que se lesionó gravemente en la derrota de su escuadra contra Uruguay por las Eliminatorias.