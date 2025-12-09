 Inter de Milán vs Liverpool: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Champions League - Chilevisión
Inter de Milán vs Liverpool: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Champions League

Inter de Milán recibe al Liverpool en Italia en un partido que promete. Los ingleses llegan a este encuentro en medio de la polémica marginación de Mohamed Salah.

Martes 9 de diciembre de 2025 | 12:17

Inter de Milán y Liverpool protagonizan este martes un tremendo partido por la Champions League, enfrentándose por la fecha 6° de la fase de liga.

El Nerazzurri busca seguir en la parte alta de la tabla de posiciones del torneo, donde se ubica actualmente en el cuarto lugar con 12 puntos.

Por el otro lado está The Reds, quienes llegan con la polémica a flor de piel tras la decisión del DT Arne Slot, quien no convocó a Mohamed Salah por las críticas al rendimiento del equipo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del Inter de Milán vs Liverpool?

El partido del Inter de Milán ante Liverpool, válido por la fecha 6° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este tremendo encuentro de manera online. Para eso, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre el Inter de Milán y Liverpool por la Champions League

El compromiso de los italianos contra el cuadro inglés inicia a las 17:00 horas de Chile de este martes 9 de diciembre.

El estadio en esta oportunidad es el San Siro, mientras que el árbitro designado fue el alemán Felix Zwayer.

