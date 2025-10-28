Consternación: Arquero del Inter de Milán atropelló y dio muerte a adulto mayor en Italia - Chilevisión

Impacto ha causado en Italia la muerte de un adulto mayor, quien falleció tras ser atropellado por el arquero del Inter de Milán, Josep Martínez.

El futbolista español arrolló este martes al hombre de 81 años en las cercanías del centro de entrenamiento del Nerazzurri, hecho que se dio cerca de las 9:30 horas.

Si bien hubo una rápida acción de los servicios de emergencia, el fuerte impacto provocó el deceso casi inmediato de esta persona.

Lo que se sabe del atropello de Josep Martínez a adulto mayor

De acuerdo a la agencia ANSA, una de las primeras teorías sobre las causas del incidente es que la víctima iba en una silla de ruedas eléctrica de cuatro ruedas.

Por causas que se investigan, se salió del carril de bicicletas y cruzó la calle justo cuando apareció el vehículo del portero que lo terminó atropellando.

Por ahora, no se ha descartado que el adulto mayor haya sufrido una enfermedad repetina, situación que podría ser zanjada en los próximos días.

Apenas se dio el accidente, Martínez intentó brindar asistencia inmediata al anciano, quedando "muy afectado" por lo ocurrido.

Nacido en Valencia en mayo de 1998, el meta inició su carrera en Las Palmas, pasando por el Leipzig de Alemania y Genoa de Italia, llegando al Inter de Milán a mediados del 2024.