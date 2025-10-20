Impacto en el básquetbol: Brutal ataque a bus de equipo rival termina con chofer muerto en Italia - Chilevisión

Una grave situación se produjo en la liga de básquetbol de Italia, luego de que hinchas atacaran con piedras el bus con hinchas del equipo rival y dieran muerte al conductor.

La tragedia se produjo el último fin de semana en el partido entre el RSR Sebastiani Rieti y el Estra Pistoia por la Serie A2, equivalente a la Segunda División.

Una vez terminado el encuentro, que ganó el visitante por 88 a 73, individuos lanzaron gran cantidad de objetos a la máquina.

Lamentablemente, uno de estos elementos habría dado de lleno en el conductor Raffaele Marianella, quien terminó perdiendo la vida a causa de las graves heridas.

Las medidas en Italia tras ataque a chofer de bus

A través de un comunicado, la Federación Italiana de Básquetbol condenó el hecho y envió las condolencias a la familia de la víctima.

Giovanni Petrucci, presidente del organismo, afirmó que los atacantes "no son hinchas, son criminales. Debemos proteger el baloncesto y defender a los buenos aficionados, los que llevan a sus familias a los partidos".

El caso ya está siendo investigado por la Fiscalía Federal, quienes solicitaron que los partidos de local del RSR Sebastiani Riete jueguen a puertas cerradas hasta nuevo aviso.

En tanto, el Estra Pistoia suspendió todas sus actividades a modo de luto, incluyendo un partido de la Sub 19 del club y la venta de entradas para los próximos cotejos.