Estados Unidos vs Italia | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Un contundente 3-0 le propinó Estados a Unidos a Italia por los octavos de final del Mundial Sub 20, partido disputado este jueves en Rancagua.

Con un doblete de Benjamin Cremaschi y otro tanto de Niko Tsakiris, los norteamericanos volvieron a brillar y se metieron entre los ocho mejores del torneo.

La victoria es una nueva muestra del alto nivel que está mostrando el conjunto de las Barras y las Estrellas, apostando a llegar a las instancias finales de la cita planetaria.