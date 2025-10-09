 Estados Unidos vs Italia | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión
Estados Unidos vs Italia | Goles, resumen y compacto del partido

El Estadio El Teniente de Rancagua fue testigo de la sólida victoria de Estados Unidos ante Italia, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Jueves 9 de octubre de 2025 | 18:29

Un contundente 3-0 le propinó Estados a Unidos a Italia por los octavos de final del Mundial Sub 20, partido disputado este jueves en Rancagua.

Con un doblete de Benjamin Cremaschi y otro tanto de Niko Tsakiris, los norteamericanos volvieron a brillar y se metieron entre los ocho mejores del torneo.

La victoria es una nueva muestra del alto nivel que está mostrando el conjunto de las Barras y las Estrellas, apostando a llegar a las instancias finales de la cita planetaria.

