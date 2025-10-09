 Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY jueves, horarios y cuál transmite Chilevisión - Chilevisión
Mundial Sub 20: Revisa los partidos de HOY jueves, horarios y cuál transmite Chilevisión

Este jueves se disputarán los últimos dos partidos de los octavos de final del Mundial Sub 20.

Jueves 9 de octubre de 2025 | 10:31

Este jueves 9 de octubre continúa el Mundial Sub 20 Chile 2025, donde se está disputando una fase definitoria como son los octavos de final. 

Durante esta jornada se jugarán los últimos dos partidos, donde la sede será el Estadio El Teniente de Rancagua.  

Uno de estos duelos será el que animarán Estados Unidos e Italia, compromiso que podrás disfrutar por Chilevisión. 

Mundial Sub 20 Chile 2025: Partidos jueves 9 de octubre

Octavos de final 

  • Estados Unidos vs Italia (16:30 horas transmite Chilevisión)
  • Marruecos vs Corea del Sur (20:00 horas)

    Cómo ver el Mundial Sub 20 por Chilevisión 

    Este jueves 9 de octubre podrás seguir EN VIVO el encuentro de Estados Unidos contra Italia por la señal abierta de Chilevisión a las 16:30 horas. 

    Este y todos los partidos que transmite CHV también los podrás ver por la señal online de Chilevisión y por la app MiCHV.

