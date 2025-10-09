Estados Unidos sepulta a un timorato Italia y avanza a paso firme en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

Estados Unidos volvió a dar una muestra de carácter y fútbol en el Mundial Sub 20, derrotando 3-0 a Italia y avanzando a los cuartos de final.

Los norteamericanos fueron superiores a una Azzurri que no se pudo acomodar en el Estadio El Teniente, lo que le costó la eliminación de la cita planetaria.

Pese a que tuvo un tiro en el palo en el inicio del primer tiempo, el gol de Benjamin Cremaschi a los 15 minutos le dio total tranquilidad a los norteamericanos.

El volante del Parma aprovechó un rebote en el área y batió al arquero Jacopo Seghetti, demostrando que es uno de los mejores jugadores del torneo.

En el segundo tiempo, el elenco de las Barras y las Estrellas controló las acciones y pegó en el momento preciso con Niko Tsakiris, quien liquidó el encuentro con un lindo turo libre de zurda a los 79' y con otra diana de Cremaschi.

De esta manera, los dirigidos por Marko Mitrovic se mantienen con vida y saca del camino a uno de los poderosos europeos.

Mundial Sub 20: ¿Quién será el rival de Estados Unidos en cuartos de final?

En los cuartos de final, Estados Unidos chocará ante el ganador del cruce entre Marruecos y Corea del Sur que se miden este jueves.