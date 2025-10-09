Estados Unidos vs Italia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Estados Unidos desafía a Italia este jueves en un atractivo partido, es que es válido por los octavos de final del Mundial Sub 20.

El cuadro de las Barras y las Estrellas mostró contundencia en la fase de grupos al vencer a Nueva Caledonia y Francia, aunque dejó dudas al sumar una derrota frente a Sudáfrica.

Por su parte, la Azzurri se las arregló para clasificar a pesar de obtener un empate contra Cuba y una caída con Argentina, apostrando a mejorar en esta nueva etapa.

Estados Unidos vs Italia por el Mundial Sub 20: Dónde verlo EN VIVO y GRATIS

El partido de Estados Unidos ante Italia será transmitido en vivo por Chilevisión, señal en la que pudiste disfrutar varios encuentros por el Mundial Sub 20.

Además de la TV abierta, el choque por los octavos de final de la cita planetaria lo podrás online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Estados Unidos vs Italia GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el esperado cruce, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿A qué hora es el partido de Estados Unidos vs Italia?

El duelo entre norteamericanos y europeos comienza a las 16:30 horas de Chile de este jueves 9 de octubre, disputándose en el Estadio El Teniente de Rancagua.