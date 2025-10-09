Estados Unidos vs Italia: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Mundial Sub 20 - Chilevisión

Estados Unidos tiene un tremendo cruce ante Italia por los octavos de final del Mundial Sub 20, partido que se juega en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Jueves 9 de octubre de 2025 | 12:41
Estados Unidos desafía a Italia este jueves en un atractivo partido, es que es válido por los octavos de final del Mundial Sub 20.
El cuadro de las Barras y las Estrellas mostró contundencia en la fase de grupos al vencer a Nueva Caledonia y Francia, aunque dejó dudas al sumar una derrota frente a Sudáfrica.
Por su parte, la Azzurri se las arregló para clasificar a pesar de obtener un empate contra Cuba y una caída con Argentina, apostrando a mejorar en esta nueva etapa.
El partido de Estados Unidos ante Italia será transmitido en vivo por Chilevisión, señal en la que pudiste disfrutar varios encuentros por el Mundial Sub 20.
Además de la TV abierta, el choque por los octavos de final de la cita planetaria lo podrás online y gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver el esperado cruce, debes realizar los siguientes pasos:
El duelo entre norteamericanos y europeos comienza a las 16:30 horas de Chile de este jueves 9 de octubre, disputándose en el Estadio El Teniente de Rancagua.