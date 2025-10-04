Argentina vs Italia | Goles, resumen y compacto del partido - Chilevisión

Argentina cerró de manera perfecta la fase de grupos al vencer a Italia este sábado, partido que se jugó ante un gran marco de público en Valparaíso.
Sábado 4 de octubre de 2025 | 22:04
Un nuevo triunfo logró Argentina en el Mundial Sub 20 este sábado, venciendo 1-0 a Italia en el cierre del Grupo D.
Con un golazo de Dylan Gorosito, La Albiceleste culminó la primera fase con tres victorias y se consagra como uno de los favoritos a llegar a instancias finales.
Pese a la caída, La Azzurri también avanzó de ronda al finalizar segundo en su zona, superando a Australia y Cuba.