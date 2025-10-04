Hasta la cocina: El tremendo golazo de Dylan Gorosito para que Argentina abra la cuenta ante Italia - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
El lateral de Boca hizo una increíble acción personal, desatando la locura de La Albiceleste que sigue dando que hablar en el Mundial Sub 20.
Emitido el 04/10/2025
El lateral de Boca hizo una increíble acción personal, desatando la locura de La Albiceleste que sigue dando que hablar en el Mundial Sub 20.
El tanto de Lorenzo Riccio fue anulado por un supuesto foul en la jugada previa contra Julio Soler, lo que desató la molestia de los hinchas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
El lateral y capitán de La Albiceleste generó tran temor en el arco defendido por Alessandro Nunziante, llevando peligro en el duelo válido por la fecha 3° de la fase de grupos del Mundial Sub 20.
Omar Khedr le dio el triunfo a Los Faraones en un dramático partido ante La Roja, tanto que llegó casi al cierre del partido por la fecha 3° del Grupo A del Mundial Sub 20.
Ahmed Abdin peinó una pelota desde un tiro de esquina y anotó el empate para los africanos, desatando la esperanza de Los Faraones en el Mundial Sub 20.
Mohamed Abdallah estuvo cerca de darle la igualdad a Los Faraones, pero el travesaño le dio vida a La Roja en el partido por el Grupo A del Mundial Sub 20.
El volante de Huachipato aprovechó su oportunidad y abrió la cuenta para La Roja frente a Los Faraones, partido que es clave para clasificar a los octavos de final del Mundial Sub 20.
Santino Barbi falló de manera insólita en una salida, permitiéndole a Daniel Bennie marcar descuento para los Socceroos en el partido disputado en Valparaíso.
El defensa conectó un centro preciso de Maher Carrizo y estiró la diferencia con los oceánicos, dejando casi liquidado el partido por el Mundial Sub 20.