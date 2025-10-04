 Hasta la cocina: El tremendo golazo de Dylan Gorosito para que Argentina abra la cuenta ante Italia - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Hasta la cocina: El tremendo golazo de Dylan Gorosito para que Argentina abra la cuenta ante Italia

El lateral de Boca hizo una increíble acción personal, desatando la locura de La Albiceleste que sigue dando que hablar en el Mundial Sub 20.

Emitido el 04/10/2025

RELACIONADOS

01:25

Hasta la cocina: El tremendo golazo de Dylan Gorosito para que Argentina abra la cuenta ante Italia

El lateral de Boca hizo una increíble acción personal, desatando la locura de La Albiceleste que sigue dando que hablar en el Mundial Sub 20.

01:27

Con pifias del público: Tarjeta verde salvó a Argentina de gol de Italia en el Mundial Sub 20

El tanto de Lorenzo Riccio fue anulado por un supuesto foul en la jugada previa contra Julio Soler, lo que desató la molestia de los hinchas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

00:31

Lo tuvo Argentina: Julio Soler sacó un sorpresivo remate y el palo salvó a Italia

El lateral y capitán de La Albiceleste generó tran temor en el arco defendido por Alessandro Nunziante, llevando peligro en el duelo válido por la fecha 3° de la fase de grupos del Mundial Sub 20.

02:04

De pelea entre los pateadores a golazo: El tiro libre de Egipto que generó tenso final ante Chile

Omar Khedr le dio el triunfo a Los Faraones en un dramático partido ante La Roja, tanto que llegó casi al cierre del partido por la fecha 3° del Grupo A del Mundial Sub 20.

00:42

Egipto aprovecha una desconcentración en un tiro de esquina y llega al empate ante Chile

Ahmed Abdin peinó una pelota desde un tiro de esquina y anotó el empate para los africanos, desatando la esperanza de Los Faraones en el Mundial Sub 20.

00:47

Se salvó Chile: El palo evitó el empate de Egipto tras un certero tiro libre

Mohamed Abdallah estuvo cerca de darle la igualdad a Los Faraones, pero el travesaño le dio vida a La Roja en el partido por el Grupo A del Mundial Sub 20.

01:20

Golazo de Chile: Nicolás Cárcamo sacó un furioso remate y Chile se pone en ventaja ante Egipto

El volante de Huachipato aprovechó su oportunidad y abrió la cuenta para La Roja frente a Los Faraones, partido que es clave para clasificar a los octavos de final del Mundial Sub 20.

01:12

El blooper del Mundial Sub 20: Arquero de Argentina regaló insólito gol a Australia

Santino Barbi falló de manera insólita en una salida, permitiéndole a Daniel Bennie marcar descuento para los Socceroos en el partido disputado en Valparaíso.

01:05

Argentina amplía la ventaja: Tomás Pérez apareció en el área y puso el 2-0 ante Australia

El defensa conectó un centro preciso de Maher Carrizo y estiró la diferencia con los oceánicos, dejando casi liquidado el partido por el Mundial Sub 20.

Publicidad
Publicidad
Publicidad