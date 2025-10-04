Argentina sigue pegando fuerte en el Mundial Sub 20 y tumba a Italia para clasificar primera - Chilevisión

Argentina aseguró el primer lugar del Grupo D del Mundial Sub 20, luego de derrotar 1-0 ante Italia este sábado en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

La Albiceleste llegaba a este partido clasificada a octavos de final, apostando a cerrar la primera fase con una campaña perfecta.

Por su parte, a La Azzurri le bastaba con una igualdad para asegurar su boleto a la siguiente ronda, aunque llegaba dolida tras el empate ante Cuba en la fecha anterior.

Los trasandinos se mostraron superiores en el primer tiempo y llegaron a tener dos ocasiones claras, pero ambas terminaron en los palos.

La polémica de la jornada se dio en el lapso inicial, con el árbitro costarricense Keylor Herrera anunlando un gol de Lorenzo Riccio por un supuesto foul en la previa, donde el DT Diego Placente ocupó la tarjeta verde.

El único gol del cotejo lo marcó el ingresado Dylan Gorosito a los 74 minutos, pasando entre tres jugadores y definiendo con calidad ante la salida del arquero Alessandro Nunziante.

Con este resultado, Argentina finalizó con 9 puntos y terminó como líder de su zona, mientras que Italia accedió a octavos de final al terminar con 4 unidades.

Más atrás quedaron Australia, que debe esperar para ver si es mejor tercero, y los centroamericanos (eliminados).

Así terminó el Grupo D del Mundial Sub 20