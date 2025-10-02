 Así fue la jornada de jueves en el Mundial Sub 20: Colombia no pudo con Noruega y Estados Unidos goleó a Francia - Chilevisión
Así fue la jornada de jueves en el Mundial Sub 20: Colombia no pudo con Noruega y Estados Unidos goleó a Francia

Los estadounidenses ratificaron que son una de las revelaciones del certamen y vencieron 3-0 a los galos en Rancagua.

Jueves 2 de octubre de 2025 | 22:35

Este jueves se disputaron cuatro partidos en el Mundial Sub 20 correspondientes a la fecha 2 de los Grupos E y F. 

Colombia buscaba su segundo triunfo en el certamen tras la victoria ante Arabia Saudita en el debut, sin embargo, solo pudo igualar.

Los cafeteros terminaron empatando sin goles ante Noruega en el Estadio Fiscal de Talca, donde en el otro encuentro de la zona Nigeria obtuvo un agónico triunfo por 3-2 ante Arabia Saudita con un gol de penal a los 90'+4. 

Mientras que en el Grupo E Estados Unidos confirmó que es una de las revelaciones del certamen y goleó 3-0 a Francia para tomar en solitario el liderato. 

En el otro partido Sudáfrica goleó 5-0 a Nueva Caledonia, que en el debut había caído 9-1 ante los norteamericanos. 

Así quedaron los Grupos E y F tras la fecha 2 del Mundial Sub 20

Grupo E

  • Estados Unidos  6 puntos
  • Sudáfrica 3 puntos
  • Francia 3 puntos
  • Nueva Caledonia 0 puntos

Grupo F

  • Noruega 4 puntos
  • Colombia 4 puntos
  • Nigeria 3 puntos
  • Arabia Saudita 0 puntos
