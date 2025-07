Secuelas del Mundial de Clubes: Lautaro Martínez desata polémica en el Inter tras críticas a compañero - Chilevisión

Gran polémica ha generado las declaraciones de Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán que arremetió contra su compañero Hakan Calhanoglu tras la eliminación del Mundial de Clubes.

El argentino lanzó un potente dardo al turco, quien estuvo ausente en la derrota de este lunes ante el Fluminense por los octavos de final de la cita planetaria.

"Aquí tienes que querer quedarte. El mensaje es claro: El que se quiera quedar que se quede, el que se quiera ir que se vaya. He visto muchas cosas que no me han gustado", comentó el Toro con la transmisión oficial.

Las críticas son debido a que el volante fue captado en la playa mientras se recupera de una lesión, además de que se ha especulado con su fichaje por el Galatasaray.

Calhanoglu responde con todo a Lautaro Martínez

Si bien Martínez no lo mencionó, el propio presidente del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, reconoció que las palabras iban al turco. No lo ha dicho él pero lo digo yo: se refiere a Calhanoglu", comentó.

Ante esto, el europeo decidió responder al delantero e insistió en que "ssufrí otra lesión en una zona diferente. El diagnóstico era claro: Un desgarro muscular. Por eso no pude jugar. Nada más".

A través de sus redes sociales, el mediocampista recalcó: "Perdimos. Y me dolió. Lo viví con tristeza, no sólo como futbolista, sino como alguien a quien realmente le importa este equipo".

"A pesar de la lesión, inmediatamente después del pitido final llamé a algunos de mis compañeros para hacerles sentir mi apoyo (...) Pero lo que más me impactó fueron las palabras que vinieron después. Palabras duras. Palabras que dividen, no que unen", agregó.

Calhanoglu no se quedó ahí y contraatacó: "Aprendí que el verdadero líder es el que está al lado de sus compañeros, no el que busca un culpable cuando es más fácil hacerlo. La historia siempre recordará a los que dieron la cara. No al que alzó la voz más alto".

