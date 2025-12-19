Independiente no renuncia y anuncia apelación a la FIFA por incidentes ante la U - Chilevisión

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, volvió a referirse a los graves incidentes que se dieron entre el Rojo y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana en agosto pasado.

En el encuentro de vuelta de octavos de final, la barra del conjunto argentino atacó brutalmente a hinchas azules en el Estadio Libertadores de América, situación que provocó una sanción para ambos elencos.

A varios meses de lo ocurrido, el máximo dirigente de los trasandinos anunció que van a apelar a la FIFA buscando reducir el castigo de siete partidos sin público en torneos internacionales y las multas económicas.

¿Qué dijo el presidente de Independiente sobre incidentes ante la U?

En entrevista con TNT Sports, el directivo afirmó: "Vamos a apelar a la FIFA por el tema de la penalidad", llamando a "recomponer" las posturas con la Conmebol.

"¿Por qué? Porque vamos a tener que seguir recorriendo juntos mucho tramo de la vida de Conmebol y de Independiente", comentó.

Grindetti remarcó que "seguramente no nos vamos a poner de acuerdo. Si no, no hubiese terminado de la forma que terminamos".

"Ahora, me parece que por lo que viene, nos tenemos que sentar con los dirigentes y decir que miremos para adelante y ver cómo nos vamos revinculando, lo que permita una convivencia razonable", agregó.

El presidente del conjunto de Avellaneda insistió en que "esto sin bajar cada uno sun bandera. Yo no voy a dejar de decir la posición de Independiente que venimos sosteniendo, pero no podemos seguir eternamente enojados, como pasa en cualquier relación humana".