Viuda de Mario Pineida desmintió su muerte: Pidió evitar “comentarios falsos” del asesinato - Chilevisión

Ecuador sigue de luto por el brutal asesinato del futbolista Mario Pineida, perteneciente al Barcelona de Guayaquil que fue baledo en una carniceria.

Información preliminar indicó que el jugador estaba acompañado por dos mujeres, donde una de ellas sería su esposa.

Sin embargo, esto fue desmentido por la pareja del defensor de 33 años, asegurando que ella no estaba en el lugar del crimen y que se encuentra totalmente sana.

Viuda de Mario Pineida pine detener "comentarios falsos"

Según consignó El Universo, Ana Aguilar se identificó como la pareja de Pineida y la madre de sus hijos, pidiendo detener los faslos rumores y especulaciones.

A través de un comunicado, la mujer expuso: "La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida".

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi esposo, Mario Pineida, un hecho que nos llena de dolor como familia", agregó.

La viuda del jugador solicitó "encarecidamente que no se sigan difundiendo rumores, imágenes o comentarios falsos que aumentan el sufrimiento de nuestra familia".

En medio de esta situación, la policía de Ecuador informó la detención de sus presuntos implicados en el asesinato del deportista.