Real Sociedad vs Elche: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Liga de España - Chilevisión

Elche de Lucas Cepeda salta nuevamente a la cancha por LaLiga este sábado, chocando ante la Real Sociedad en un partido determinante por la fecha 23° del torneo local de España.

Los Ilicitanos vienen de caer frente al Barcelona la semana pasada, por lo que necesitan con urgencia la victoria para no seguir descendiendo en la tabla de posiciones.

Este mencionado cotejo marcó el estreno del delantero chileno, quien podría seguir sumando minutos en su primera experiencia en el fútbol europeo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Real Sociedad vs Elche?

El partido de la Real Sociedad ante el Elche, válido por la fecha 23° de la liga española, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal DirecTV.

Además, el compromiso será emitido de manera online por la plataforma DGO, a la que tienes que acceder con tu respectivo usuario y clave.

¿A qué hora juegan Real Sociedad y Elche por la liga española?

El encuentro del cuadro de San Sebastián ante los dirigidos por Eder Sarabia comienza a las 17:00 horas de Chile de este sábado 7 de febrero.

El escenario para el gran duelo es el Estadio de Anoeta, recinto que cuenta con capacidad para recibir a 40 mil hinchas.