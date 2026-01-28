Contado por el propio DT: El desconocido rol de Arturo Vidal en fichaje de Lucas Cepeda por el Elche - Chilevisión

Lucas Cepeda vive sus primeras horas como jugador del Elche. El extremo dejó Colo Colo para tener su primera experiencia en el fútbol europeo.

Su llegada tuvo un singular factor clave: Arturo Vidal, su ex compañero en el Cacique que le entregó buenas referencias al entrenador del elenco español, Eder Sarabia.

Así lo confesó el propio estratega en el primer diálogo con el delantero, señalando que conversó con el King antes de que se concretara el traspaso.

En un video publicado por la cuenta oficial del club, el DT le dijo a Cepeda: "Hablé con él. Te habíamos visto jugar ya hace tiempo".

"Le pregunté por tu mentalidad y le dije: 'Que tenga la mitad de hambre y energía que tenías tú, ya nos vale'. Y me dice que 100%, además van a entrenar junto muchas tardes. Muy profesional, muy fuerte, que estabas de sobra preparado para el fútbol europeo", añadió.

El vínculo de Arturo Vidal con el DT del Elche

La cercanía de Vidal con Sarabia se dio en el Barcelona, donde compartieron algunos meses en la temporada 2019-2020.

En aquella época, el actual adiestrador formaba parte del cuerpo técnico de Quique Setién, por lo que le tocó trabajar con el experimentado mediocampista.

Tras terminar esa campaña, el Rey fichó por el Inter de Milán y Sarabia inició su carrera como entrenador principal en Andorra.