“Me siento orgulloso”: El importante reconocimiento de Peñarol con Arturo Vidal - Chilevisión

Peñarol aprovechó el amistoso de este miércoles con Colo Colo para hacerle un importante reconocimiento a Arturo Vidal, valorando su destacada trayectoria.

El Manya "fichó" al King y lo convirtió en socio del club, entregándole una camiseta en el que sella su lazo con uno de los gigantes de Sudamérica.

El encargado de darle la indumentaria fue Walter Olivera, ídolo del Carbonero que ganó la Copa Libertadores en 1982 y la Copa Intercontinental de ese mismo año.

Arturo Vidal agradece a Peñarol por gesto

Vidal valoró el gesto del Carbonero, recibiendo con alegría el regalo y el cariño entregado en estos días de pretemporada en Uruguay.

"De verdad, me siento orgulloso y feliz de tener la camiseta de Peñarol. Bendiciones para todos", manifestó entre sonrisas.

El momento fue grabado y subido a las redes sociales de Peñarol, desatando una ola de comentarios de parte de los hinchas de ambos clubes.

Mira el video acá