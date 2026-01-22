Manotazos y posición de boxeador: El lamentable final de partido entre Colo Colo y Peñarol - Chilevisión

Muy candente fue el final de partido entre Colo Colo y Peñarol, quienes jugaron este miércoles en Montevideo por la Serie Río de La Plata.

En el cotejo que Los Albos terminaron ganando por penales, Jonathan Villagra y Matías Arezo protagonizaron un tenso momento segundos después del 1-1 parcial anotado por el Manya.

Lo curioso es que se todo se dio en una acción en la que ambos no participaron directamente, comenzando todo con un cara a cara.

Jonathan Villagra y Matías Arezo se pelearon en pleno amistoso

Tras darse unos pechazos, el uruguayo le dio un fuerte manotazo al defensor del Cacique que quiso ir a buscarlo con todo.

De hecho, Arezo se puso en posición de combate como si fuera un boxeador, esperando a un descontrolado Villagra intentó perseguirlo por la cancha.

Sin embargo, los propios compañeros del zaguero le impidieron tomar venganza, donde hasta el propio entrenador Fernando Ortiz trató de calmar los ánimos.

La situación finalmente no pasó a mayores y los protagonistas fueron expulsados, por lo que la tanda de penales se pudo realizar con normalidad.

