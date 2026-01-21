 Colo Colo se impuso en los penales a Peñarol en un dramático y caliente partido - Chilevisión
Colo Colo se impuso en los penales a Peñarol en un dramático y caliente partido

Los Albos y el elenco uruguayo igualaron 1-1 en los 90 minutos, lo que llevó todo a los penales donde fue más certero el equipo chileno que se impuso 4-3.

Miércoles 21 de enero de 2026 | 23:18

Colo Colo disputó su tercer encuentro en la Serie Río de la Plata tras enfrentar esta noche a Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo.

Los Albos y el Carbonero animaron un disputado encuentro en el mítico estadio charrúa y donde en los 90 minutos el compromiso finalizó 1-1. 

El técnico argentino Fernando Ortiz volvió a la línea de 4 en defensa tras la derrota ante Alianza Lima del pasado domingo. De esta forma el equipo chileno formó con: 

Fernando de Paul; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Cristian Riquelme; Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Arturo Vidal; Francisco Marchant, Leandro Hérnadez y Maximiliano Romero. 

En el complemento ingresaron Claudio Aquino, Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Cristian Zavala, Yastin Cuevas, Esteban Pavez, Gabriel Maureira y Diego Ulloa. 

La apertura de la cuenta fue obra de Víctor Felipe Méndez a los 42' y cuando se iba el compromiso a los 90'+3 marcó Facundo Batista. 

Tras esto, ambos equipos terminaron con 10 tras las expulsiones de Jonathan Villagra y Matías Arezo que protagonizaron un fuerte encontrón. 

Este resultado llevó todo a los penales, donde fue más certero el Cacique que se impuso por 4-3 en la tanda. 

