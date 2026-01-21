Coquimbo vs Deportes Limache HOY: Dónde ver EN VIVO partido por la Supercopa 2026 - Chilevisión

Coquimbo Unido se mide a Deportes Limache este miércoles por la segunda semifinal de la Supercopa 2026, renovado torneo que abre la temporada de fútbol chileno.

De la mano de su nuevo entrenador, Hernán Caputto, Los Piratas llegan a este cotejo como los flamantes campeones de la Liga de Primera tras una espectacular campaña.

Por el otro lado está el Cervecero, finalistas de la última edición de la Copa Chile que trajeron importantes refuerzos como Jean Meneses y Joaquín Montecinos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Coquimbo vs Deportes Limache?

El partido de Coquimbo Unido ante Deportes Limache, válido por la semifinal de la Supercopa 2026, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá el compromiso de manera online. Para poder verlo, debes ingresar a la aplicación y colocar tu usuario y clave.

Hora del partido de Coquimbo y Deportes Limache HOY por la Supercopa 2026

El encuentro del Aurinegro con el Tomatero comienza a las 19:00 horas de Chile de este miércoles 21 de enero, disputándose en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El ganador de esta llave se medirá en la gran final a Universidad Católica, cuadro que se impuso a Huachipato en el mismo recinto.