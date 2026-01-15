Supercopa 2026: Fecha, hora y estadio de los partidos de semifinales y gran final - Chilevisión

Coquimbo Unido, Huachipato, Universidad Católica y Deportes Limache son los equipos que irán por el primer título de la temporada.
Jueves 15 de enero de 2026 | 08:43
La ANFP oficializó la programación de los partidos de la Supercopa, torneo que en este 2026 presenta un renovado formado con cuatro equipos.
Además del campeón de la Liga de Primera y la Copa Chile, en esta ocasión de suman el segundo de la competencia local y el finalista del segundo certamen.
Esto quiere decir que los participantes son: Coquimbo Unido, Huachipato, Universidad Católica y Deportes Limache.
En la primera llave, Los Acereros se enfrentarán a Los Cruzados en un cotejo que asoma bastante parejo, donde La Franja probará a varios de sus refuerzos.
El otro cruce será entre Los Piratas y el Cervecero, este último apostando a dar el batacazo frente al mejor equipo de la temporada anterior.
Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.
Martes 20 de enero:
Miércoles 21 de enero:
Domingo 25 de enero: