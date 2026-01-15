Supercopa 2026: Fecha, hora y estadio de los partidos de semifinales y gran final - Chilevisión

La ANFP oficializó la programación de los partidos de la Supercopa, torneo que en este 2026 presenta un renovado formado con cuatro equipos.

Además del campeón de la Liga de Primera y la Copa Chile, en esta ocasión de suman el segundo de la competencia local y el finalista del segundo certamen.

Esto quiere decir que los participantes son: Coquimbo Unido, Huachipato, Universidad Católica y Deportes Limache.

En la primera llave, Los Acereros se enfrentarán a Los Cruzados en un cotejo que asoma bastante parejo, donde La Franja probará a varios de sus refuerzos.

El otro cruce será entre Los Piratas y el Cervecero, este último apostando a dar el batacazo frente al mejor equipo de la temporada anterior.

Todos los encuentros se disputarán en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Programación Supercopa 2026

Martes 20 de enero:

Huachipato vs Universidad Católica: 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Miércoles 21 de enero:

Coquimbo Unido vs Deportes Limache: 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Domingo 25 de enero: